Болдерая: в подъезде найдено тело женщины с ножевыми ранениями

Сотрудники Госполиции задержали подозреваемых в убийстве женщины в Болдерае.

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По информации пресс-центра Рижского регионального управления полиции (РРУП), 29 мая в микрорайоне Болдерая была убита женщина 1984 г.р. По подозрению в совершении преступления задержаны мужчины 1967 и 1971 г.р., старший из которых помещен под арест.

По данным РРУП, тело 38-летней женщины обнаружили в подъезде одного из многоэтажных домов. Эксперты установили, что нападавшие нанесли своей жертве многочисленные ножевые ранения в грудь и ногу. Вечером спецназ и сотрудники уголовной полиции Курземского участка полиции задержали подозреваемых.

Согласно предварительным данным, 29 мая женщина и двое мужчин распивали алкоголь на берегу реки. Когда начался дождь, компания направилась на квартиру к одному из мужчин, где вечеринка продолжилась. В какой-то момент между женщиной и одним из мужчин вспыхнул конфликт, во время которого сначала женщине нанесли несколько ударов по голове.

Когда приятели заснули, жертва решила выбраться из квартиры и собиралась к знакомой, чтобы сообщить о нападении. Узнав о ЧП, приятельница решила заcтупиться за подругу и пошла в квартиру, где ту избили. Во время разборок женщине нанесли множественные ножевые ранения, которые оказались смертельными. После убийства мужчины вынесли тело в подъезд.

В полиции сообщили, что мужчины ранее не попадали в поле зрения органов праворядка и не были судимы. Следствие продолжается.