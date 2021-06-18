Борьба с молодежными тусовками: автостоянки у торговых центров на ночь будут закрывать

В прошлые выходные Государственная полиция зафиксировала несколько случаев, когда молодежь по вечерам нарушала как правила дорожного движения, так и эпидемиологические ограничения, собираясь толпами на автостоянках у рижских торговых центров, сообщили в Государственной полиции.

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Участники этих спонтанных сборов вели себя агрессивно, особенно передвигаясь на транспортных средствах - многократно были констатированы случаи агрессивной езды, кроме того, многие автомобили были не в надлежащем техническом состоянии. Громкая музыка и смех нарушали общественный покой, кроме того, такие массовые сборы несут риск эпидемиологической безопасности, так как в стране по-прежнему действуют различные ограничения.

Государственная полиция внимательно следит за информацией о возможных сборах - известно, что в конце этой недели такие мероприятия запланированы вновь. В полиции предупреждают: вся информация о нарушениях, и возможных участниках фиксируется и обобщается. Нарушая ПДД и требования эпидемиологической безопасности, нужно считаться с тем, что за это придется отвечать перед законом. Уже сейчас в связи с предыдущими нарушениями начаты административные процессы и оценивается имеющаяся в распоряжении полиции информация.

Кроме того, Государственная полиция со специалистами из CSDD будут контролировать, соответствуют ли автомобили, участвующие в таких неразрешенных мероприятиях, техническим требованиям. Если будет зафиксировано, что какой-либо автомобиль не отвечает требованиям, ТО аннулируют.

Чтобы в дальнейшем избежать несанкционированных массовых сборов молодежи, во время которых фиксируются различные правонарушения, Государственная полиция совместно со многими торговыми центрами в Риге договорились, что автостоянки на ночь будут закрываться.

В Государственной полиции напоминают: учитывая нынешнюю эпидемиологическую ситуацию, в публичных мероприятиях без ограничений могут принимать участие только те лица, которые прошли вакцинацию от Covid-19, переболели или в течение последних 48 часов сделали тест и он негативный или в течение последних шести часов был сделан экспресс-тест на выявление антигена и он отрицательный. Если эти требования не соблюдаются, то общественные мероприятия посещать запрещено.

Что касается частных мероприятий, то на улице могут собираться до 20 человек из различных домашних хозяйств.