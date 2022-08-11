Борьба с уличной преступностью: полиция провела рейды в центре, Агенскалнсе и Зиепниеккалнсе

В минувшую среду и в ночь на четверг сотрудники Госполиции провели профилактические мероприятия по борьбе с уличной преступностью в районе Рижского Центрального вокзала, на Московском форштадте, в Агенскалнсе и Зиепниеккалнсе.

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Как отмечают в пресс-центре Рижского регионального управления полиции (РРУП), в рейде были задействованы сотрудники участков полиции "Латгале" и "Земгале" РРУП, а также работники 1-го отдела 2-го бюро Управления уголовной полиции Рижского региона.

В течение шести часов было проверено 146 человек. Десять из них оказались ранее объявленными в розыск. Пятерых из разыскиваемых задержали на Московском форштадте и в Зиепниеккалнсе. Среди них оказались лица, уклоняющиеся от исполнения наказания в виде лишения свободы, а также те, кого разыскивали в рамках начатых ранее уголовных процессов.

В ходе рейда на Московском форштадте был замечен мужчина, поведение которого указывало на то, что он может находиться под воздействием одурманивающих веществ. При проверке в его личных вещах нашли вещество растительного происхождения, которое изъяли и отправили на экспертизу. В свою очередь, мужчину направили на проверку в Рижский центр психиатрии и наркологии.

Кроме того, в районе Рижского Центрального вокзала задержали 16-летнего подростка, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. При проверке у него обнаружили незарегистрированный газовый пистолет. По делу начаты два административных процесса.

Как отмечают в полиции, также во время рейда на одной из улиц был замечен автомобиль, манера вождения водителя которой показалась подозрительной. Стражи порядка выяснили, что у водителя нет прав на управление транспортным средством. На место происшествия был вызван экипаж Дорожной полиции.

В РРУП заявили, что в рамках борьбы с уличной преступностью подобные рейды будут продолжены и в других микрорайонах столицы.