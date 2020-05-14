Боялся Covid-19 и сел за руль без прав: водителя оштрафовали на 570 евро

Суд Латгальского предместья Риги приговорил к аресту и крупному денежному штрафу водителя BMW X5, управлявшего внедорожником без прав. Мужчина заверял суд, что сел за руль, опасаясь ездить в общественном транспорте из-за Covid-19.

Патрульные остановили машину на одной из улиц Риги 15 марта. Во время проверки документов оказалось, что на водителя наложен запрет на управление транспортным средством. Причем, этот запрет был наложен на него повторно в течение года.

Свою вину в содеянном нарушитель признал, однако отметил, что решил ехать на BMW X5, поскольку не хотел выбирать для передвижения общественный транспорт из-за боязни коронавируса. Также водитель подчеркнул, что его работа связана с управлением транспорта.

В итоге нарушителю присудили административный арест на пять суток и оштрафовали на 570 евро.