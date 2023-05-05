Бразилия: у гражданина Латвии нашли в чемодане тайник с 3 кг кокаина

По сообщениям бразильских СМИ, в международном аэропорту Гуарульос/Кумбика (Сан-Паулу, Бразилия) задержан гражданин Латвии, пытавшийся провести крупную партию наркотиков.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Около 3 кг кокаина были спрятаны под обшивкой чемодана, с которым латвиец собирался отправиться рейсом в Объединенные Арабские Эмираты. Наркотики заметили сотрудники службы безопасности аэропорта при сканировании ручной клади пассажира.
Гражданин Латвии задержан, против него возбуждено уголовное дело.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.