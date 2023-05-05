Бразилия: у гражданина Латвии нашли в чемодане тайник с 3 кг кокаина
Foto: VID

По сообщениям бразильских СМИ, в международном аэропорту Гуарульос/Кумбика (Сан-Паулу, Бразилия) задержан гражданин Латвии, пытавшийся провести крупную партию наркотиков.

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Около 3 кг кокаина были спрятаны под обшивкой чемодана, с которым латвиец собирался отправиться рейсом в Объединенные Арабские Эмираты. Наркотики заметили сотрудники службы безопасности аэропорта при сканировании ручной клади пассажира.

Гражданин Латвии задержан, против него возбуждено уголовное дело.

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