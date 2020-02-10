Британия: латвиец получил срок за хранение детской порнографии и видео с зоофилией

В Великобритании вынесен приговор 53-летнему гражданину Латвии Дайнису Б., признанному виновным в хранении 3000 изображений сексуального насилия над детьми в возрасте от 6 до 12 лет, а также 128 фото и видео с изображением половых актов с собаками.

На суде мужчина заявил, что не испытывал сексуального удовлетворения от увиденного, а лишь хотел понять, зачем люди скачивают подобные фото и видео.

Как отмечает Derbyshire Live, на суде Дайнис Б. признал себя виновным, утверждая, что он всего лишь загружал к себе в компьютер подобные фото и видео, а затем после просмотра удалял. По заключению судебно-медицинской экспертизы, дома у гражданина Латвии изъяли три жестких диска, содержащих 3 622 изображения сексуальных надругательств над детьми, в том числе сотни особо тяжких.

Обыски в квартире у латвийца прошли 15 ноября 2018 года. На следствии он заявил, что скачивал порнографию исключительно для себя, не собираясь пересылать ее другим.

Суд приговорил подсудимого к 12 месяцам тюрьмы с отсрочкой на 18 месяцев. Кроме того, ему назначили 150 часов принудительных работ и 30 дней реабилитации. Имя осужденного будет на 10 лет занесено в Регистр лиц, совершивших преступления на сексуальной почве.