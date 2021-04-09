Британия: латвиец жестоко избил бутылкой приятеля, а затем выбросил на улицу
Foto: AFP/Scanpix

В Великобритании вынесен приговор 44-летнему Алдису Блумбергсу, который признан виновным в нанесении тяжких телесных повреждений своему соотечественнику Улдису К.

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Как отмечает LincolnshireLive, ранним утром 5 февраля 2020 года в одном из переулков Линкольна был найден изувеченный мужчина: его лицо сильно распухло и было залито кровью. В крови были также голова и одежда Он успел прошептать: "Помогите", после чего прохожий вызвал полицию и медиков.

Личность потерпевшего удалось установить лишь спустя две недели. Следы крови привели следователей из переулка к дому на соседней улице, где проживал Блумбергс. Когда к его дому приехала полиция, он сразу же поднял руки, видимо, ожидая, что сейчас ему наденут наручники.

Свидетели происшествия рассказали, что в ту роковую ночь Алдис и Улдис сильно выпили, после чего между ними произошел конфликт. В ходе выяснения отношений Блумбергс нанес своему оппоненту несколько ударов бутылкой по голове, а затем продолжил избиение кулаками.

Затем Алдис приказал своему сыну помочь вынести Улдиса на улицу. По записям видеонаблюдения видно, что это произошло за три часа до того, как пострадавшего нашли прохожие.

Пострадавший провел в реанимации местной больницы три недели. Поимо прочего у него констатировали перелом челюсти и черепно-мозговую травму.

На суде Блумбергс признал себя виновным по обвинению в причинении тяжких телесных повреждений. Его приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы.Также ему грозит депортация в Латвию.

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