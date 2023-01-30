Британия: самопровозглашенный "латвийский Пабло Эскобар" отправлен в тюрьму

В Великобритании вынесен приговор гражданину Латвии Роберту Соколову, который сам себя называл "латвийским Пабло Эскобаром", сравнивая себя с известным колумбийским наркобароном. Приговор был вынесен в декабре прошлого года в Скелмерсдейле (графство Ланкошир).

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Соколова задержали во время операции, которая была проведена на основании расследования о деятельности банд наркоторговцев, действующих в Линкольне. Помимо торговли героином и крэком, банды регулярно жестко выясняли между собой отношения. В итоге, полиция смогла выявить организованную сеть по торговле наркотиками в Ланкашире и Линкольне, действовавшую в период с сентября 2020 по май 2021 года.

Полиция выяснила, что поставками наркотиков в ОПГ Jimmy Line заправлял 33-летний житель Дигмура Райан Уильямс, а помогал ему в этом 22-летний Робертс Соколов, который хвастался своими "подвигами" и самопровозгласил себя "латвийским Пабло Эскобаром".

По данным полиции, текстовые сообщения с комментариями типа "Попробуй, прежде чем купить"[sic] рассылались потребителям наркотиков или потенциальным покупателям. Банду удалось накрыть в результате широкомасштабной операции Stabilise, проведенной совместными усилиями полиции Линкольншира и полиции Ланкашира.

Как отмечает Lancs.Live один из сотрудников полиции из полиции Линкольншира рассказывал, что наркодилеры настолько обнаглели, что в течение дня проводили по несколько сделок в центре города. Кроме того, во время дележки территории члены конкурирующих банд устраивали разборки, представляя опасность для общества.

Полиции удалось также установить, что в центре Линкольна действовали и несколько ОПГ, торговавших наркотиками, и наркодилеры-одиночки. Во время обысков, проведенных в июне прошлого года, полиция изъяла более 27 000 фунтов стерлингов наличными и оружие. По оценкам британских журналистов, с сентября 2020 года по май 2021 года преступная сеть заработала до 104 220 фунтов стерлингов.

В декабре прошлого года был вынесен приговор пятерым членам группировки, признавшим себя виновными в сговоре с целью поставки наркотиков класса А. В итоге, Робертс Соколовс получил 6 лет и 2 месяца тюремного заключения, Киган Милор — 6 лет и 11 месяцев лишения свободы, Райан Уияльямс — 7 лет и 6 месяцев лишения свободы, Джейк Лайтфут — 5 лет и 9 месяцев тюрьмы, а 20-летний Кристерс Соколовс — 8 лет и 3 месяца лишения свободы. Еще семь членов банды были признаны виновными по этому же делу и получили сроки на судебных слушаниях, которые проводились ранее. Они получили как реальные сроки, так и условные, и принудительные работы. Кроме того, им предстоит пройти наркореабилитацию.

Во вторую наркобанду, которая назвалась Django Line, входили пять человек. Всего по делу о торговле наркотиками проходили 10 человек: 9 мужчин и одна женщина. У каждого участника группировки была своя роль: один отвечал за поставки, второй за хранение, третий — за продажу и т. д.

Во время обысков, проведенных в квартире, арендованной 27-летним Келвином Тутани в Линкольне, был обнаружен укороченный дробовик. Оружие также было найдено и у Бабатунде Омотаде и Номана Хассана. По оценкам следствия, всего за 59 дней эта банда совершила сделки с наркотиками на сумму почти 20 000 фунтов стерлингов.

В полиции Линкольншира отметили, что некоторые из осужденных вели роскошный образ жизни, тратя тысячи долларов на дизайнерскую одежду, часы или гаджеты, в то время как люди, которых они использовали для торговли наркотиками, или те, кто их употреблял, часто жили в нищете и нужде.