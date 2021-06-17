Британия: уволенный латвиец попался на попытке отправки наркотиков в Латвию
Foto: AFP/Scanpix

Полиция Южного Йоркшира провела обыск в одном из домов в Барнсли, где проживал 33-летний гражданин Латвии Марек Д. В ходе обыска полиция нашла и изъяла MDMA (81 грамм) на сумму более 2800 фунтов стерлингов и мефедрон (503 грамма) стоимостью до 10000 фунтов стерлингов.

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Также у Марека обнаружили список дилеров, где был указан вес наркотиков и количество.

Как отмечает YorkshireLive, адвокат латвийца сообщил суду, что его подзащитный — наивный человек, которого эксплуатировали другие.Известно, что из-за пандемии латвиец лишился работы, поэтому планировал заработать, отправив в Латвию наркотики.

Сам Марек перебрался в Великобританию еще в 2011 году, там он работал на ферме. Однако из-за пандемии его уволили и в качестве заработка предложили заниматься пересылкой наркотических веществ в Латвию. За это ему обещали заплатить 200 фунтов.

На суде Марек Д. раскаялся в содеянном. В итоге, его приговорили к 20 месяцам тюремного заключения.

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