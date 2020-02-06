Британия: в спецклинике оставлен танцор из Латвии, убивший двух пенсионеров

В начале этой недели в Государственный психиатрический госпиталь Карстерс (Великобритания) был помещен гражданин Латвии Оскарс Ранцев, который в 2018 году убил 73-летнего Мартина Смита и 75-летнего Джона Уйата. Мужчину выпустят на свободу лишь после того, как эксперты признают его не представляющим опасность для общества.

Как отмечает Daily Record, 33-летний профессиональный танцор Оскарс, который в Латвии стал известен благодаря участию в телевизионном шоу, страдает от биполярного аффективного расстройства. Ранее он проходил лечение в клинике и принимал лекарства, но в 2018 году он отказался от медикаментов.

Как уже сообщалось ранее, в октябре 2018 года в Обане (город на западе Шотландии) во время ссоры из-за мусорных баков Ранцевс до смерти избил бывшего военнослужащего Special Air Service (Особой воздушной службы) 73-летнего Смита и 75-летнего бывшего таксиста Уайта.

В ноябре 2019 года Высший суд Глазго признал Ранцева невиновным в двойном убийстве, поскольку в момент совершения преступления он был психически нездоров. Суд постановил направить Оскара на принудительное лечение в Государственный психиатрический госпиталь Карстерс.

По мнению экспертов-психиатров, Ранцев страдал биполярным аффективным расстройством и осенью 2018 года — накануне нападения — переживал маниакальный эпизод.

По информации Mirror.co.uk, нападение на пенсионеров произошло 1 октября 2018 года. Все началось с того, что Ранцев подошел к бывшему военнослужащему Смиту, который ранее ему делал замечание по поводу неправильной сортировки мусора, стал выбрасывать отходы из его контейнера, а затем толкнул. Когда мужчина упал, он нанес ему удар ногой по голове, а затем прыгнул ему на грудную клетку обеими ногами. Мартин попытался отползти, но латвиец ударил его по спине, затем схватил за пальто и потащил вниз между двумя припаркованными машинами. Затем он забрался на капот одного из автомобилей и спрыгнул на Мартина, а затем вытряхнул на него корзину с мусором.

Кроме того, Ранцев нанес два удара в живот и Джону Уайту, который перед нападением разговаривал с Мартином Смитом. Джон Уайт смог добраться до своего дома, чтобы сообщить о нападении. Оператор принял звонок и слышал в трубке тяжелое дыхание избитого пенсионера, но затем тот перестал отвечать на вопросы оператора. И хотя полиции передали сообщение о звонке пострадавшего, никто точно не знал о состоянии Уайта. Как отмечает издание, он скончался от сердечного приступа: погиб от остановки сердца, вызванной стрессом.

Суд выслушал показания о том, что в отношении психического здоровья Ранцева и ранее были сомнения. Своими опасениями на этот счет с полицией делился отчим подсудимого. В частности, в 2017 году Ранцева поместили в психиатрическую клинику после того, как он заявил, что он — Бог и обладает сверхспособностями, а позже написал об этом книгу. Также известно, что после того, как его задержали и доставили в участок, он начал там танцевать и заявил, что "это самый лучший день в моей жизни".

Известно, что Оскарс Ранцев перебрался из Латвии в Великобританию в 2015 году. В Латвии он профессионально занимался танцами, участвовал в танцевальных телешоу, а также работал танцовщиком в трансатлантических круизах.