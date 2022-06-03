Будни провинции: выпил водки, сел за руль, врезался в машину на встречной полосе
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По информации пресс-центра Земгальского регионального управления полиции, 1 июня в волости Крустпилс Екабпилсского края, на одном из перекрестков водитель Volvo V50 при маневре правого поворота выехал на встречную полосу, где столкнулся Volvo V70, остановившейся перед перекрестком.

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После столкновения водитель покинул место происшествия, однако водитель второго транспортного средства сумела его опознать. Как выяснилось, после совершенной аварии виновник направился к себе домой. Позже он рассказал полицейским, что сел за руль, выпив водки. О время проверки в его организме констатировали 3,02 промилле.

Полиция начала три административных процесса. За управление транспортным средством в пьяном виде ему грозит штраф в размере от 1200 до 2000 евро и лишение водительских прав на 5 лет. За необоснованный выезд на встречную полосу — еще 25 евро, за то, что покинул место происшествия — еще 70 евро.

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