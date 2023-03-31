Bukoteks: стройка на улице Сатеклес шла согласно документации проекта

На строительной площадке бизнес-центра Satekles, где в четверг обрушилось пятиэтажное нежилое здание, строительные работы велись в соответствии с проектной документацией и всеми требованиями безопасности, заявил председатель правления генерального подрядчика проекта Bukotex Айварс Кронбергс.

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По словам Кронбергса, нет никаких выводов о том, почему здание рухнуло. К выяснению причин привлекли строительных инженеров, а предприятие сотрудничает со специалистами из Управления государственного контроля за строительством (BVKB). Сам Кронбергс считает, что первые выводы могут появиться только к середине следующей недели.

На вопрос о том, не придется ли менять проект бизнес-центра Satekles, ведь рухнувшее здание предполагалось интегрировать в новый строительный объект, Кронбергс ответил, что внесение изменений в проект входит в компетенцию застройщика Linstow Baltic.

Кронбергс также отметил, что проект очень объемный, и к осени планируется завершить все работы нулевого цикла. В связи с этим отсутствие рухнувшего здания и возможные изменения в проекте сейчас никак не влияют на строительные работы.

После вчерашнего обрушения здания, которое произошло в центре Риги, четыре жителя соседнего здания были вынуждены покинуть свои дома, в том числе одна украинская семья.

Как заявил мэр Риги Мартиньш Стакис, позже станет известно, скольким людям придется покинуть жилье, но уже сейчас понятно, что одному или двоим предложат временное жилье в другом месте.

Уже сообщалось, что представители Linstow Baltic заявили, что инцидент произошел на территории огороженной строительной площадки. Строительная площадка была передана генеральному подрядчику Bukoteks в феврале 2023 года на основании подписанного договора подряда. Linstow Baltic запросила подробное объяснение обстоятельств и причин инцидента у генерального подрядчика строительных работ.

Linstow Baltic будет сотрудничать с властями для выяснения и расследования причин инцидента в кратчайшие сроки, а также приносит извинения за неудобства и беспокойство, причиненные местным жителям и прохожим, и примет все необходимые меры для обеспечения безопасности строительной площадки на улице Сатеклеc и ее окрестностей.

В Linstow Baltic добавили, что в ходе реализации проекта фасад конкретного обрушившегося здания планировалось сохранить, интегрировав его в новую застройку.