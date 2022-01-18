Буря в Латвии: больше всего вызовов спасатели получили в Риге и Юрмале

В понедельник, 18 января больше всего вызовов для устранения последствий бури было получено в Риге и Юрмале, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

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Всего было получено 310 вызовов, связанных с разрушениями от ураганного ветра, из них 238 - в Рижском регионе, в том числе 124 - в Риге и 72 - в Юрмале. Большинство звонков было получено в период с 13.00 до 17.00 часов. Главным образом было нужно убрать поваленные деревья с проезжей части, тротуаров, линий электропередач и строений. В том числе сломанное дерево упало на дом в Саулкрастском каре, на улицах Авеню и Перлю в Юрмале, на улице Залитес и Калнциема цельш в Елгаве.

В 14 случаях деревья упали на машины.

В более, чем 40 случаях пострадали конструкции - в основном необходимо было убрать куски кровельных покрытий, на улицах Стурманю, Лачплеша и Карейвью в Риге, а также на улицах Электрибас и Страутниеку в Елгаве ветром снесло крышу.

Всего за сутки VUGD получила 399 вызовов.

Как сообщалось, трагический случай произошел в Юрмале. Во время сильного шторма погибла пожилая женщина (1949 гр), на которую упала сломанная ветром ветка. Приехавшие медики констатировали смерть пострадавшей.