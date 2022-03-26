Буря в Латвии: поезда опаздывают, самолеты разворачивают, 45 тысяч домов - без света
Foto: LETA

В субботу на Латвию обрушился шторм, во время которого порывы ветра достигали 20-25 метров в секунду. Сильный ветер привел к падению деревьев, что вызвало сбои в работе транспорта. Поезд Скулте-Рига опоздал на два часа, а в Риге трамваю номер 10 пришлось ходить по сокращенному маршруту. Самолеты не могут приземлиться в Риге и Вильнюсе. Тысячи домохозяйств остались без электричества.

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По мере усиления ветра, порывы которого местами превысили 27 м/с, зафиксированы обширные повреждения в сетях электроснабжения. Сбои произошли и в сетях "Sadales tīkls", и в сетях АО "Augstsprieguma tīkls". Аварийные бригады предприятий работают в усиленном режиме, чтобы устранить повреждения в кратчайшие сроки.

По сведениям Sadales tīkls, буря оборвала провода и к 20.00 26 марта прервала подачу электроэнергии в 45 тысяч домохозяйств Латвии. Больше всего отключений во второй половине дня зарегистрировано в Талсинском, Баускском, Олайнском и Кекавском краях.

Электричка №6139 Скулте-Рига выехала из начального пункта в 15.46. В столицу поезд должен был прибыть в 16.54, но в пути он задержался примерно на два часа, информирует пресс-служба AS "Pasažieru vilciens".

Поезд сделал вынужденную остановку на станции "Кишупе" из-за того, что впереди на пути следования на рельсы упало дерево, а также была повреждена контактная сеть.

Также стало известно, что в субботу днем ​​временно закрыто движение поездов на участке Саулкрасты-Скулте. Это связано с тем, что контактная сеть повреждена из-за упавшего дерева. При этом движение поездов по маршруту Рига-Саулкрасты-Рига осуществляется согласно расписанию поездов.

Как сообщил аэропорт "Рига", многие рейсы самолетов после полудня опаздывают или разворачивают и садят в резервных аэропортах. Также задерживаются рейсы из Лондона и Барселоны в аэропорт Вильнюса. Аэропорт предлагает пассажирам следить за информацией о рейсах на веб-сайте аэропорта или обращаться в свою авиакомпанию.

А в Риге днем ​​из-за сломанного дерева 10-й трамвай курсирует от Рижского Центрального рынка до остановки 'Vienības gatve/Bērnu slimnīca' и обратно, сообщает SIA Rīgas satiksme.

До остановок "улица Виеситес", "улица Скайсткалнес", "улица Стерсту / CSDD", "улица Маза Стерсту", "улица Зиепниеккална", "улица Долес" и "Бишумуйжа" трамвай не доедет.

Из-за сильного ветра авиарейсы, прибывающие в Ригу во второй половине дня в субботу, могут быть задержаны или перенаправлены в другие аэропорты, сообщает аэропорт "Рига". В частности, рейсы из Барселоны и Лондона были перенаправлены в Вильнюс.

На территории Латвии действуют желтое и оранжевое предупреждение о сильном ветре. К 14.00 субботы самые сильные порывы ветра до 27,8 м/с в Латвии были зафиксированы в порту Вентспилса. В Салдусе сила ветра достигла 26,2 м/с, в Добеле - 24,3м/с, в Риге - 24,7 м/с. В Вентспилсе скорость ветра в субботу днем достигла 27,8 м/с, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Вечером 26 марта ветер не ослабевал. Самые сильные порывы ветра зарегистрированы в Вентспилсском порту - до 26,9 м/с. В других регионах ветер дует порывами от 18 до 24 м/с, в Риге - 22 м/с.

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