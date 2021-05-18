БВБ передал в прокуратуру дело против полицейского, обманом получившего взятку от водителя авто
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Бюро внутренней безопасности (БВБ) передало в прокуратуру уголовное дело против должностного лица Управления латгальского округа Государственной полиции, подозреваемого в получении взятки путем обмана водителя автомобиля, сообщает ведомство.

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Материалы дела свидетельствуют о том, что должностное лицо, выполняя служебные обязанности, остановило транспортное средство для проверки концентрации алкоголя у водителя. Изначально алкометр показал превышение допустимой концентрации алкоголя в дыхании водителя, но после коррекции выяснилось, что концентрация не превышала разрешенные 0,5 промилле. Должностное лицо не сообщило об этом водителю, а запросило и приняло взятку, чтобы якобы не оформлять протокол об административном нарушении.

БВБ просит прокуратуру начать уголовное преследование по статье о вымогательстве и принятии взятки.

За первые четыре месяца 2021 года БВБ возбудило 16 уголовных дел о преступлениях, совершенных работниками учреждений, находящихся в ведомстве Министерства внутренних дел.

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