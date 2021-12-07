БВБ подозревает пограничника в попытке растления ребенка
Foto: LETA

Бюро внутренней безопасности (БВБ) обратилось в прокуратуру с просьбой начать уголовное преследование должностного лица Государственной пограничной службы, подозреваемого в совершении уголовного преступления против нравственности и сексуальной неприкосновенности в отношении несовершеннолетнего.

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В материалах уголовного дела, начатого БВБ, указано, что пограничник, используя коммуникационные технологии, подстрекал к сексуальным действиям лицо моложе 16 лет.

В ходе досудебного расследования Бюро внутренней безопасности получило доказательства того, что указанный сотрудник Государственной пограничной службы начал в социальной сети переписку с лицом, не достигшим 16 лет.

Во время переписки пограничник побуждал несовершеннолетнее лицо к сексу, а также предлагал записывать и передавать ему порнографические материалы. Следствие продолжается.

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