БВБ просит начать уголовное преследование полицейского: он брал взятки и отмывал деньги
Foto: Valsts polcija

Бюро внутренней безопасности (БВБ) отправило в прокуратуру дело для начала уголовного преследования должностного лица Рижского регионального управления Госполиции. Сотрудник в течение длительного периода брал взятки для прикрытия торговли незаконными подакцизными товарами, а также крупномасштабное отмывание денег.

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БВБ призывает начать уголовное преследование трех частных лиц, сообщили агентству LETA в бюро.

В ходе досудебного расследования БВБ получило доказательства того, что полицейский, в обязанности которого в свое время входила борьба с незаконным оборотом подакцизных товаров, длительное время получал взятки от частных лиц, занимавшихся контрабандой табачных изделий.

Также в ходе досудебного расследования выяснилось, что в целом сотрудник полиции в форме взяток получил более 8000 евро наличными.

БВБ установило, что двое из трех частных лиц по предварительному сговору занимались незаконным хранением, перевозкой и сбытом табачных изделий, а также приобретали, хранили и перевозили психотропные вещества в большом объеме с целью продажи.

В то же время бюро выяснило, что сотрудник Госполиции и два упомянутых частных лица отмывали финансовые средства в большом объеме.

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