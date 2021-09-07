Бытовой конфликт закончился поножовщиной и смертью
Foto: Reuters/Scanpix

В четверг, 2 сентября Баусский участок полиции Земгальского управления Государственной полиции по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений, которые привели к смерти, задержали мужчину.

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30 марта в волости Вецумниеки был найден труп мужчины 1971 г.р. с признаками насильственной смерти - с двумя колотыми ранами. В результате одного из ударов была задета артерия, что вызвало обильное кровотечение. В связи со случившимся полиция начала уголовный процесс.

В сотрудничестве с коллегами из Айзкраукльского участка полиции 2 сентября в Айзукракле был задержан подозреваемый. Ранее мужчина 1961 г.р. уже был судим за различные преступные деяния. Уже на следующий день суд избрал меру пресечения — арест.

По имеющейся в распоряжении полиции информации, между мужчинами вспыхнул конфликт на бытовой почве, в ходе которого подозреваемый ударил пострадавшего два раза ножом. От полученных травм мужчина скончался. Задержанному грозит от трех до 15 лет лишения свободы.

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