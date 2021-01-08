Бюро внутренней безопасности поймало двоих полицейских на приписках
Foto: LETA

Бюро внутренней безопасности (БВБ) направило в прокуратуру Салдусского района материалы двух уголовных процессов, начатых в отношении сотрудников Госполиции, которые подозреваются в мошеннических действиях с целью получить необоснованную зарплату.

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Как отмечают в БВБ, полицейские Курземского регионального управления полиции занимались приписками. В ходе следствия удалось установить, что в графике учета они размещали информацию о рабочих часах, во время которых фактически не исполняли свои обязанности. Таким образом, сотрудники полиции обеспечивали себе материальные блага, а Госполиции наносился ущерб.

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