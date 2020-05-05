Бюро внутренней безопасности: полицейские "сливали" чужие личные данные третьим лицам

По запросу Бюро внутренней безопасности прокуратура начала уголовное преследование двух должностных лиц и одного работника Госполиции. Они разглашали третьим лицам информацию, к которой имели доступ через служебные инфосистемы, сообщает LETA.

Бывшее должностное лицо Управления Госполиции Рижского региона и один рядовой работник обвиняются в разглашении информации, которая не является гостайной. Они длительный период и многократно передавали третьему лицу сведения из служебных информационных систем.

В начале апреля для уголовного преследования передан еще один похожий уголовный процесс.

Досудебное расследование установило, что должностное лицо Управления Госполиции Рижского региона более 30 раз пересылало кому-то сведения из внутренних инфосистем. Эти сведения содержали в том числе чужие персональные данные.

В этом году Бюро внутренней безопасности получило 14 заявлений от жителей, которые жаловались на разглашение их личных данных, в результате начато два уголовных процесса. В прошлом году таких заявлений было 47, в 12 случаях был начат уголовный процесс.

Чаще всего в таких уголовных процессах расследуется передача чужих личных данных третьим лицам. Несколько раз разглашалась информация из материалов уголовных процессов. Как отмечают в бюро внутренней безопасности, часто сотрудники полиции не осознают серьезность такого нарушения и то, как это вредит репутации учреждения. Поэтому, подчеркивают в бюро, нужен строгий контроль.