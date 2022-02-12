Бюро внутренней безопасности в 2021-м передало в прокуратуру материалы на 99 лиц

Бюро внутренней безопасности (БВБ) передало в прошлом году в прокуратуру материалы уголовных процессов, по которым фигурируют 99 лиц, в том числе 62 работника органов внутренних дел, сообщили агентству ЛЕТА в бюро.

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Бюро внутренней безопасности (БВБ) передало в прошлом году в прокуратуру материалы уголовных процессов, по которым фигурируют 99 лиц, в том числе 62 работника органов внутренних дел, сообщили агентству ЛЕТА в бюро.

В целом для начала уголовного преследования передано 45 уголовных процессов по 156 преступным деяниям.

Четвертая часть переданных в прокуратуру процессов связана со взяточничеством. Также процессы были начаты по фактам злоупотреблений в корыстных целях и преступлений против имущества.

По расследуемым БВБ уголовным процессам в прошлом году были арестованы 33 транспортных средства, 14 объектов недвижимости и 590 000 евро. Общая сумма арестованного имущества составила около 1,1 млн евро.

В прошлом году по сравнению с 2020 годом увеличилось количество дел, рассмотренных в суде, были вынесены обвинительные приговоры 29 сотрудникам органов внутренних дел.