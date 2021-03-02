Бюро внутренней безопасности за год арестовало имущество почти на 3 млн евро
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Бюро внутренней безопасности (БВБ) в 2020 году арестовало недвижимое имущество на сумму более полмиллиона евро и транспортные средства общей стоимостью 2 млн евро.

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На заседании Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции начальник БВБ Валтерс Мурниекс сообщил, что в прошлом году бюро также арестовало наличные деньги и сбережения на банковских счетах в размере 35 000 евро.

За прошлый год арестовано 27 единиц недвижимого имущества на сумму около 570 000 евро и 168 транспортных средств на сумму около 2 млн евро.

Мурниекс сообщил, что в 2020 году в ходе расследования преступлений были привлечены к ответственности 15 лиц, которые должным образом не выполняли служебные обязанности.

Например, за насилие во время службы были наказаны семь человек, за служебный подлог — трое, за бездействие и разглашение секретной информации — четверо, за взяточничество — один человек.

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LETA

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LETA

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