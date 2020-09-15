Бюро внутренней безопасности задержало полицейского за разглашение секретной информации
Foto: LETA

Бюро внутренней безопасности задержало должностное лицо Госполиции за разглашение сведений, полученных из информационных систем, предназначенных для выполнения служебных обязанностей. Сведения были переданы частному лицу, а это частное лицо передало их руководству компании, занимающейся небанковскими финансовыми услугами. Об этом порталу Delfi сообщили в Бюро внутренней безопасности.

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Разглашение секретных сведений, не связанных с гостайной, классифицируются по статье 329 Уголовного закона. Кроме того, частное лицо, которому была сообщена информация, подало в полицию поддельное заявление, и было задержано за подделку документов в корыстных целях — это часть вторая статьи 275.

К обоим подозреваемым применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы, а должностному лицу Госполиции запрещено исполнять служебные обязанности.

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rus.DELFI.lv

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rus.DELFI.lv
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