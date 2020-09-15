Бюро внутренней безопасности задержало полицейского за разглашение секретной информации

Бюро внутренней безопасности задержало должностное лицо Госполиции за разглашение сведений, полученных из информационных систем, предназначенных для выполнения служебных обязанностей. Сведения были переданы частному лицу, а это частное лицо передало их руководству компании, занимающейся небанковскими финансовыми услугами. Об этом порталу Delfi сообщили в Бюро внутренней безопасности.

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Разглашение секретных сведений, не связанных с гостайной, классифицируются по статье 329 Уголовного закона. Кроме того, частное лицо, которому была сообщена информация, подало в полицию поддельное заявление, и было задержано за подделку документов в корыстных целях — это часть вторая статьи 275.

К обоим подозреваемым применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы, а должностному лицу Госполиции запрещено исполнять служебные обязанности.