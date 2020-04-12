Бюро внутренней безопасности: жители Латвии жалуются на насилие и превышение полномочий должностными лицами

В Латвии снова выросло число жалоб населения на возможные противоправные действия представителей государственных и муниципальных властей, сообщает LETA со ссылкой на данные Бюро внутренней безопасности Латвии (IDB). Чаще всего жители сигнализируют о возможном насилии, злонамеренном использовании служебного положения и превышение полномочий.

Число ежегодных обращений в IDB каждый год растет: за 2019 год было получено 1027 заявлений, за 2018 — 876, за 2017 — 619. Из них почти 88% жалоб — на работников Госполиции, следом идет Управление мест заключения, муниципальная полиция и Государственная погранслужба.

По этим заявлениям IDB в прошлом году начала 89 уголовных процессов, также 33 дела были переняты от других органов расследования. Задержано 62 человека. Самые часто встречающиеся обвинения — насилие, коррупция и преступление против имущества.

IDB начала работу в конце 2015 года с задачей расследовать преступные действия должностных лиц Госполиции, Госпогранслужбы, Государственной пожарно-спасательной службы и других структур МВД. Исключение составляют сотрудники Государственной службы безопасности.

Также IDB расследует преступные деяния, совершенные работниками Управления мест заключения, Полиция порта и работники муниципальной полиции.