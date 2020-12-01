Бывшего администратора неплатежеспособности будут судить за злоупотребление служебным положением

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) передало прокуратуре дело бывшего администратора неплатежеспособности, который, вероятно, злоупотреблял служебными полномочиями в корыстных целях, сообщает LETA.

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KNAB начал уголовный процесс 12 июня этого года. Подозреваемый занимал государственную должность с 11 июля 2016 года по 6 января 2020 года и был администратором неплатежеспособности шести предприятий.

В его управлении были средства этих компаний, также он имел право распоряжаться их имуществом. Из материалов уголовного дела следует, что подозреваемый без основания снял со счетов этих компаний наличные деньги и не подал в Службу контроля неплатежеспособности документы, обосновывающие эти действия. Компаниям был нанесен ущерб в размере 13 000 евро.