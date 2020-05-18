Бывшего сотрудника ГПСС будут судить за вождение под влиянием алкоголя

Бюро внутренней безопасности (БВБ) передало для начала уголовного преследования материалы уголовного дела, начатого в отношении бывшего сотрудника Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС).

БВБ завершило расследование по уголовному делу о совершении уголовного преступления против безопасности дорожного движения и просит возбудить уголовное дело в отношении бывшего сотрудника ГПСС.

В ходе досудебного расследования было установлено, что должностное лицо ГПСС управляло транспортным средством под воздействием алкоголя, а также без водительских прав. В результате этого было совершено уголовное преступление, предусмотренное частью первой статьи 262 Уголовного закона Латвии.

В общей сложности Бюро внутренней безопасности расследовало 48 уголовных дел о правонарушениях в области безопасности дорожного движения, в которых участвовали должностные лица или сотрудники системы внутренних дел.