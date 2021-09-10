Бывшие пограничники получили реальные сроки за контрабанду сигарет

Латгальский окружной суд вынес приговор двум бывшим сотрудникам Государственной пограничной службы, удовлетворив таким образом протест прокурора на решение Резекненского суда, который 14 февраля 2011 года за контрабанду 303 800 сигарет назначил пограничникам и одному частному лицу условное наказание.

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В итоге, один пограничник решением апелляционного суда приговорен к 1, 5 годам лишения свободы и последующим полицейским контролем на год и запретом занимать должности в Государственной пограничной службе три года, второй пограничник получил 1 год и 4 месяца тюремного заключения и последующий контроль полиции на 1 год, а третий подсудимый приговорен к году условно.

Кроме того, в рамках этого дела за злоупотребление служебным положением осужден бывший работник Управления таможни Службы госдоходов. Его суд приговорил к штрафу в размере 8 минимальных зарплат (4000 евро).