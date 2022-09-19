Бывшие предприниматели разыскиваются по подозрению в попытке убийства

Госполиция разыскивает двух бывших бизнесменов, которые подозреваются в попытке убийства.

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Расследование дела о попытке убийства двух лиц с использованием огнестрельного оружия находится в ведении Уголовной полиции Рижского региона.

В этой связи полиция разыскивает Алана Азметова (1984 г.р.) и Сергея Шпикова (1988 г.р.).

Ахметов — атлетического телосложения, на правом плече и руке — татуировки. Ранее ему принадлежало предприятие Auto cenu paradīze.

Шпиков — спортивного телосложения, на спине татуировка. До лета 2020 года бизнесмен частично владел фирмой VS Street Food, которая была связана с кафе на ул. Дзирнаву.

Шпиков являлся одним из обвиняемых в уголовном деле по вымогательству в группе. Всего по этому делу проходили восемь человек, некоторые из которых являлись сотрудниками компании по взысканию долгов Arvik.

В 2018 году обвиняемые пошли на сделку с прокурором, после чего суд Латгальского предместья Риги приговорил подсудимых к реальным и условным срокам. Назначенный срок лишения свободы совпал со временем, уже проведенным под стражей.

Информацию о разыскиваемых просьба сообщать по телефонам: 26 811 122 или 110. Анонимность гарантируется.

Также полиция предупреждает: оба разыскиваемых могут быть опасны, поэтому к ним нельзя приближаться и пытаться задержать собственными силами.