Бывшие сотрудники Rīgas centrāltirgus приговорены к условным и реальным срокам лишения свободы
Foto: DELFI

Рижский городской суд приговорил нескольких бывших должностных лиц и работников Рижского центрального рынка к реальному и условному лишению свободы за растрату и злоупотребление служебным положением, пишет rus.lsm.lv.

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Анатолий Абрамов, бывший председатель совета директоров, приговорен к трем годам и шести месяцам тюрьмы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на три года. Виталий Литвин, бывший глава закупочной комиссии компании, приговорен к трем годам лишения свободы условно. Два других бывших сотрудника компании были приговорены к одному году лишения свободы условно каждый.

Бюро по борьбе с коррупцией установило, что сотрудники присвоили крупные суммы средств столичного муниципального предприятия.

Следователи располагали телефонными разговорами, в которых обвиняемые, используя нецензурную брань, отчитывались за небольшие суммы денег, "собранные" с различных торговцев в тот или иной день, а также за раздел торговых мест.

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