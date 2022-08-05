Бывших таможенников будут судить за подделку 174 реэкспортных деклараций

Прокуратура передала в суд материалы дела в рамках которого бывшим сотрудникам таможни предъявлены обвинения в фальсификации 174 деклараций на реэкспорт.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По данным прокуратуры, двое бывших сотрудников Таможенного управления Службы госдоходов обвиняются в подделке и выдаче поддельных документов. Расследованием дела занималось Управление внутренней безопасности Службы госдоходов.

Обвиняемые, являясь на момент совершения преступления государственными должностными лицами, договорились о подделке и предоставлении реэкспортных деклараций в Электронную систему обработки таможенных данных на имя коммерсанта, оказывающего услуги по заправке судов топливом (бункеровке).

Целью этих действий было фиктивное заключение реэкспортных процедур на товар — дизельное топливо — и таким образом обеспечение выгодных условий для бизнесмена: создавалось видимость вывоза дизельного топлива из ЕС.

Таким образом, таможенники оформили и предоставили коммерсанту 174 фальшивых реэкспортных декларации. Свою вину в содеянном бывшие сотрудники таможни не признают.

Дело будет рассмотрено в Рижском городском суде.