Бывший депутат Сейма конфликтовал с соседями, полиция начала процесс: возможная причина — выбор языка общения

Полиция начала административный процесс после того, как в правоохранительные органы после конфликта с соседями обратился бывший депутат Сейма, член партии "Консервативные" Рейнис Знотиньш. Как рассказал сам бывший слуга народа, возможной причиной разбирательств послужил выбор языка для общения.

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Депутат публично утверждает, что его русскоязычные соседи душили его, потому что он требовал, чтобы с ним говорили по-латышски, а полиция указала, что в конфликте может быть виноват он сам.

В соцсетях пост Знотиньша привлек внимание тем, что 30 июля он настаивал на том, чтобы в Латвии говорили по-латышски, но его русские соседи в ответ на это стали его душить прямо в подъезде.

Знотиньш возмущен тем, что приехавшие полицейские якобы утверждали, что именно он и виноват в случившемся, поскольку сам спровоцировал соседей.

От комментариев новостному агентству LETA он воздержался, но заявил, что готов отстаивать свою правоту в суде.

В свою очередь, Госполиция в социальных сетях указала, что при проверке информации о вызове оказалось, что фактические обстоятельства складывались не совсем так, как Знотиньш заявлял публично.

30 июля, около 22.00 на пульт дежурного поступил вызов на конфликт между соседями, в ходе которого были нарушены общепринятые нормы поведения и нарушен общественный порядок.

По данному факт начат административный процесс за мелкое хулиганство. За это правонарушение предусмотрено наказание в виде предупреждения или денежного штрафа до 500 евро.