Бывший директор Морской академии и его заместитель оштрафованы за конфликт интересов

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) констатировало конфликт интересов в действиях двух бывших должностных лиц Морской академии и оштрафовало их на 180 и 100 евро. Они выплатили сами себе премии.

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Бюро проверило информацию, предоставленную Госконтролем, согласно которой бывший директор Морской школы Латвийской морской академии Эрвинс Руньгис и его заместитель Сармите Домбровска выплатили сами себе премии. KNAB пришел к выводу, что оба должностных лица были в конфликте интересов, принимая решения, в котором лично и финансово заинтересованы.

Оба должностные лица призваны к административной ответственности. Руньгис оштрафован на 180 евро, а Домбровска на 100 евро. Урон от действий должностных лиц не превысил пять минимальных зарплат, поэтому их нельзя призвать к уголовной ответственности, отметили в бюро.

Информацию о нарушении KNAB получил 7 октября 2020 года, а 4 декабря бюро информировало Госконтроль о принятом решении.