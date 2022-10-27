Бывший глава Банка Латвии Римшевич проиграл иск о взыскании зарплаты в 151 000 евро

27 октября Департамент по гражданским делам Сената оставил без изменения решение Рижского окружного суда от 24 марта 2021 года, которым был отклонен иск бывшего президента Банка Латвии Илмара Римшевича о взыскании заработной платы в размере более чем 151 000 евро, сообщили порталу Delfi в суде.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как сообщалось, 24 марта прошлого года Рижский окружной суд отклонил требование Римшевича о выплате зарплаты в 151 000 евро. В решении суда апелляционной инстанции говорилось, что "после отстранения президента Банка Латвии от исполнения своих обязанностей, он не продолжает свою работу и есть основание не выплачивать ему зарплату".

Зарплата за период отстранения от должности президента Банка Латвии подлежит взысканию только в том случае, если отстранение произошло по вине или действиям ответчика, что в конкретной ситуации не установлено.

Решение было обжаловано в Сенате в кассационном порядке.

В Верховном суде (ВС) порталу Delfi сообщили, что Сенат признал обоснованным решение окружного суда о том, что истец не исполнял обязанности президента Банка Латвии не по причине простоя, в котором был бы виноват Банк Латвии, а поскольку это запретил руководитель процесса: решением сотрудника Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) от 19 февраля 2018 года о мере пресечения, совет Банка Латвии своим указом выполнил это решение.

Сенат в своем решении отметил, что нормы закона "О труде" распространяются и на истца, который находился в особых должностных отношениях. Заключение суда апелляционной инстанции признано правильным, что приказом Банка Латвии истец отстранен от работы в соответствии с первой частью 58-й статьи закона "О труде", без выплаты зарплаты за период отстранения.

Кроме того, в соответствии со второй частью 58-й статьи закона "О труде" работодатель обязан отстранить от работы сотрудника, если в предусмотренных нормативными актами случаях этого требует уполномоченный на то государственный орган. Если распоряжение работодателя об отстранении правомерно, то нет оснований требовать от него выплату зарплаты.

В решении Сената говорится, что обязанности члена Совета Банка Латвии и члена Совета Европейского Центрального банка (ЕЦБ) не могут выполняться самостоятельно, а являются частью полномочий президента Банка Латвии.

За выполнение всех обязанностей (президент Банка Латвии, член Совета ЕЦБ, член Совета Банка Латвии) истец имеет право на одну зарплату. Таким образом, право истца на зарплату основывалось на его нахождении на должности президента Банка Латвии. В свою очередь, его полномочия в Совете ЕЦБ и Совете Банка Латвии не составляли независимого правового основания для получения зарплаты.

По рассматриваемому делу Римшевич подал иск против Банка Латвии, требуя взыскать невыплаченную зарплату за период с февраля 2018 года по февраль 2019 года в размере 151 704 евро.