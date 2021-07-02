Бывший глава Государственной пограничной службы спас тонущую женщину

Бывший начальник Государственной пограничной службы — генерал Гунарс Даболиньш — на прогулке спас тонущую в Даугаве женщину.

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ЧП произошло 15 июня, когда Даболиньш отправился на прогулку с собакой вдоль Даугавы. Внезапно его внимание привлек темный силуэт в реке. Подойдя ближе к водоему, он увидел, что тонет женщина.

"Оценив обстоятельства и возможности, я стал действовать. Зашел в воду, вытащил на берег женщину, уложил, быстро вспомнил все, чему учили в военной школе и пограничной службе, и приступил к спасательным мероприятиям", — рассказал генерал.

Сразу вызвать медиков Даболиньш не смог, поскольку гулял с собакой без мобильного телефона. Оказав первую помощь, он оставил собаку стеречь попавшую в беду женщину, а сам побежал за мобильным телефоном. Пока скорая была в пути, он следовал рекомендациям диспетчера Службы неотложной медицинской помощи.

Пострадавшую доставили в больницу, однако сейчас с ней уже все в порядке.

"Анализируя произошедшее, я удивляюсь, откуда у человека в стрессовой ситуации берутся силы бегать, действовать, принимать решения. Хочу в этой связи выделить несколько моментов. Первый — собираясь на водоем или в лес, всегда нужно брать с собой заряженный мобильный телефон. Второй — прежде, чем принимать решение о своих личных действиях, оцените, способны ли вы это сделать и не причините ли человеку вред. Но если вы решили помочь, то действуйте быстро и решительно ", — резюмировал бывший глава Госпогранслужбы.