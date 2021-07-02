Бывший глава Государственной пограничной службы спас тонущую женщину
Foto: Valsts robežsardze

Бывший начальник Государственной пограничной службы — генерал Гунарс Даболиньш — на прогулке спас тонущую в Даугаве женщину.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

ЧП произошло 15 июня, когда Даболиньш отправился на прогулку с собакой вдоль Даугавы. Внезапно его внимание привлек темный силуэт в реке. Подойдя ближе к водоему, он увидел, что тонет женщина.

"Оценив обстоятельства и возможности, я стал действовать. Зашел в воду, вытащил на берег женщину, уложил, быстро вспомнил все, чему учили в военной школе и пограничной службе, и приступил к спасательным мероприятиям", — рассказал генерал.

Сразу вызвать медиков Даболиньш не смог, поскольку гулял с собакой без мобильного телефона. Оказав первую помощь, он оставил собаку стеречь попавшую в беду женщину, а сам побежал за мобильным телефоном. Пока скорая была в пути, он следовал рекомендациям диспетчера Службы неотложной медицинской помощи.

Пострадавшую доставили в больницу, однако сейчас с ней уже все в порядке.

"Анализируя произошедшее, я удивляюсь, откуда у человека в стрессовой ситуации берутся силы бегать, действовать, принимать решения. Хочу в этой связи выделить несколько моментов. Первый — собираясь на водоем или в лес, всегда нужно брать с собой заряженный мобильный телефон. Второй — прежде, чем принимать решение о своих личных действиях, оцените, способны ли вы это сделать и не причините ли человеку вред. Но если вы решили помочь, то действуйте быстро и решительно ", — резюмировал бывший глава Госпогранслужбы.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Что посмотреть в самый жаркий месяц лета?
Развлечение с добавленной ценностью. Образовательные передачи и кино для детей
Что смотреть на выходных: 12 вдохновляющих фильмов
На концерт к себе домой. Подборка музыкальных фильмов на любой вкус
В прошлом году портовые предприниматели вложили в развитие 36,3 миллиона евро
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях
Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов
Создается виртуальный тур по маякам Латвии