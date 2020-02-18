Бывший обитатель расформированного детдома устроил 14 пожаров и сжег дом матери

Бывший обитатель расформированного детского дома Stikli устроил 14 пожаров в своем родном Вецвилгале (Кулдигский край). В том числе он сжег свой дом и дом своей матери. Об этом Латвийскому радио сообщила главный редактор местного издания Kurzemnieks Дайга Битниеце.

Битниеце рассказала, что молодой человек — инвалид второй группы, и у него случаются приступы агрессии. Поскольку его мать и назначенная ему в менторы подруга матери — алкоголики, мужчина оказался предоставленным самому себе.

Ему очень не нравится, что его мать пьет. Он сжег свой и ее дом и вызвал еще несколько пожаров. За это он шесть месяцев отсидел в тюрьме, а потом вернулся в привычную среду.

Время от времени он попадает в психиатрическую больницу в Лиепае, где ему становится лучше. В больнице ему нравится, и он бы с удовольствием там и остался — там друзья. По словам Битниеце, в Вецвилгале он только сидел на табуретке и слушал музыку.

Детский дом Stikli был закрыт в 2018 году из-за обнаруженных там нарушений прав детей. Как подчеркивает Битниеце, государству следовало бы заботиться о людях, которые попадают в общество из учреждений, особенно если у них нет никого, кто бы помог им интегрироваться в общество.