Бывший сотрудник Бюро по защите Сатверсме получил реальный срок за шпионаж

Суд Видземского предместья Риги приговорил к трем годам и двум месяцам реального лишения свободы бывшего сотрудника Бюро по защите Сатверсме (SAB) Айгара Спаранса, признанного виновным в незаконном сборе информации, содержащей государственную тайну.

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Приговор можно будет обжаловать в Рижском окружном суде. А в октябре перед судом по аналогичному делу предстанет супруга и бывшая сотрудница SAB Линда Спаране. В сообщении прокуратуры отмечено, что Спарансам предъявлены обвинения в шпионаже: во время исполнения своих служебных

обязанностей они занимались сбором информации, содержащей гостайну.

Как уже сообщалось, изначально Спаранс был задержан по подозрению во взяточничестве в апреле 2020 года. Программа de facto Латвийского телевидения ранее выяснила, что Спарансу инкриминировалось получение взятки в размере 35 000 евро.

Передача сообщила, что свидетельские показания против Спаранса по делу о взяточничестве дал совладелец Тукумского аэропорта, фигурант различных уголовных дел о торговле оружием и стратегическими товарами Константин Солодуха.

1 октября 2021 года Спарансу и его жене было предъявлено окончательное обвинение по статье Уголовного закона о шпионаже. Обвинения выдвинуты, поскольку во время обыска дома у Спаранса были найдены отдельные материалы, содержащие государственную тайну. Доступ к этим материалам Спаранс получил, будучи еще сотрудником SAB.