C особой жестокостью убит 19-летний юноша: под подозрением несовершеннолетние

Как уже сообщалось, неделю назад в Лиепае, в одном из жилых домов по ул. О. Калпака было найдено тело юноши. По информации "Курземес вардс", 19-летнего Райнера могли убить из-за конфликта с приятелем.

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Сначала по подозрению в убийстве были задержаны трое молодых людей. Двое из них в рамках уголовного процесса находятся в статусе подозреваемых, а третья — девушка — находится в статусе свидетельницы.

Представитель госполиции Мадара Шершнева подтвердила, что оба подозреваемых несовершеннолетние. Суд удовлетворил ходатайство полиции об их аресте.

"Я знала Райнера как хорошего человека, он всегда помогал другим, когда это было необходимо, защищал. У Райнера была непростая жизнь, его воспитывали приемные родители. Но он начал работать, его дела стали идти лучше, и вдруг все стало так… Он этого не заслужил" , — пояснила журналистам Инга (имя изменено).

Девушка рассказала, что у Райнера был конфликт с другом, и один из мальчиков, которого сейчас подозревают в убийстве, решил вмешаться в этот конфликт. Ей сказали, что этот парень только что избил Райнера, а другой сделал все остальное. Инга также подтверждает ранее неофициальную информацию о том, что несовершеннолетние обошлись с Райнером крайне жестоко.