C предназначенных для Украины автомобилей сняли 18 аккумуляторов; начат уголовный процесс
Foto: Reinis Pozņaks/ Twitter

В ночь с 3 на 4 октября в Яунмарупе неизвестные сняли с автомобилей, предназначавшихся для поддержки Украины, 18 аккумуляторов, также украден один комплект резины. Об этом в Twitter написал активист Рейнис Позняк.

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"Это все-таки случилось. Нас обворовали", - пишет Позняк и публикует видео, на котором видны автомобили с открытыми капотами.

Олайнский участок полиции начал уголовный процесс, устанавливаются обстоятельства случившегося и мотивы. Общий размер убытков пока неизвестен.

Также стражи порядка просят отозваться возможных очевидцев, номера телефонов полиции: 67950255, 67085938 и 110.

На портале ziedot.lv с апреля можно жертвовать деньги на проект "Twitter конвой для Украины", автомобили предназначены для защитников Украины. В рамках проекта в страну доставляют машины скорой помощи, джипы, а также микроавтобусы. До сих пор в Украину были доставлены сотни машин. В целом на эти цели пожертвовано 315 040 евро.

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