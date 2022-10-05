C предназначенных для Украины автомобилей сняли 18 аккумуляторов; начат уголовный процесс

В ночь с 3 на 4 октября в Яунмарупе неизвестные сняли с автомобилей, предназначавшихся для поддержки Украины, 18 аккумуляторов, также украден один комплект резины. Об этом в Twitter написал активист Рейнис Позняк.
"Это все-таки случилось. Нас обворовали", - пишет Позняк и публикует видео, на котором видны автомобили с открытыми капотами.
Олайнский участок полиции начал уголовный процесс, устанавливаются обстоятельства случившегося и мотивы. Общий размер убытков пока неизвестен.
Также стражи порядка просят отозваться возможных очевидцев, номера телефонов полиции: 67950255, 67085938 и 110.
Labdien! Esam saņēmuši informāciju par to, ka ir apzagtas automašīnas, kas bija paredzētas palīdzībai Ukrainā. Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess un tiks skaidroti notikušā apstākļi, motīvi. Aicinām atsaukties notikušā aculieciniekus!— Valsts policija (@Valsts_policija) October 5, 2022
Plašāk ⬇️ https://t.co/ZZW0UB93O8 pic.twitter.com/f8YrsRNEz9
На портале ziedot.lv с апреля можно жертвовать деньги на проект "Twitter конвой для Украины", автомобили предназначены для защитников Украины. В рамках проекта в страну доставляют машины скорой помощи, джипы, а также микроавтобусы. До сих пор в Украину были доставлены сотни машин. В целом на эти цели пожертвовано 315 040 евро.