Cадистские методы: родители избивали своих детей кочергой и рукояткой швабры

Прокурор Рижского района передал в суд Рижского района материалы уголовного дела., начатого в отношении родителей, которые обвиняются в насилии по отношению к собственным детям: несовершеннолетние страдали от физического и психологического насилия.

Как следует из обвинительного заключения, мать и отец на протяжении нескольких лет избивали своих детей, применяя в процессе их воспитании неприемлемые методы.

В прокуратуре отметили, что преступные деяния происходили в период с 2013 по 2018 год, в Риге и Ропажи. Детей наказывали за непослушание, за недостаточно убранный дом, за слишком громкое поведение и по другим причинам. За шалости отец и мать могли избить детей кочергой или рукояткой от швабры.

При этом родители запрещали детям рассказывать третьим лицам, включая представителей государственных и муниципальных учреждений, откуда на самом деле у них появляются травмы.

Дело будет рассмотрено в Рижском районном суде.