Caterpillar задним ходом врезался в Audi: водитель легковушки погиб

В пятницу, 26 февраля, в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Резекненском крае погиб человек, сообщает Госполиция.

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В Сакстагалской волости Резекненского края в пятницу в 10:51 водитель, управлявший транспортным средством Caterpillar, задним ходом врезался в автомобиль Audi 80. Водитель Audi скончался. Полиция продолжает выяснять обстоятельства ДТП.

Всего в пятницу в Латвии произошло 94 ДТП, в результате которых пострадали 15 человек, один скончался.

За прошедшие сутки сотрудники полиции составили на водителей 564 протокола об административном нарушении: 258 - за превышение скорости, девять - за вождение в состоянии алкогольного опьянения.