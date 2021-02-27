Caterpillar задним ходом врезался в Audi: водитель легковушки погиб
Foto: Publicitātes foto

В пятницу, 26 февраля, в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Резекненском крае погиб человек, сообщает Госполиция.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В Сакстагалской волости Резекненского края в пятницу в 10:51 водитель, управлявший транспортным средством Caterpillar, задним ходом врезался в автомобиль Audi 80. Водитель Audi скончался. Полиция продолжает выяснять обстоятельства ДТП.

Всего в пятницу в Латвии произошло 94 ДТП, в результате которых пострадали 15 человек, один скончался.

За прошедшие сутки сотрудники полиции составили на водителей 564 протокола об административном нарушении: 258 - за превышение скорости, девять - за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

2

Source

rus.DELFI.lv

Tags

ДТП Audi 80
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Простые упражнения для уменьшения стресса
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать

Новые проекты

Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 89 000€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
От 79 000€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
От 77 000€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
От 26 100€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
От 89 700€
Lielā iela, Mārupes nov.,
От 87 400€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
От 68 000€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
От 97 000€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
От 102 000€
Ķīpsalas iela, Ķīpsala, Rīga,
От 130 400€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
От 69 000€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
От 80 000€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 145 000€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 67 800€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
От 120 707€
Krišjāņa Barona iela, Centrs, Rīga,
От 99 900€
Ganību dambis, Centrs, Rīga,
От 88 000€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
От 29 000€
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
От 58 200€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 279 140€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
От 40 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 118 338€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 82 200€
Akāciju iela, Imanta, Rīga,
От 78 369€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
От 49 150€
Briežu iela, Mīlgrāvis, Rīga,
От 41 600€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
От 59 400€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
От 81 540€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
От 79 000€
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
От 56 700€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
От 67 700€
Pūces iela, Purvciems, Rīga,
От 85 000€