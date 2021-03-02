Cегодня утром из горящего дома в Риге были спасены девять человек
Foto: LETA

Во вторник утром в 4.24 Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) получила вызов в Риге - в четырехэтажном жилом доме на втором этаже горела ванная комната и коридор на площади 15 квадратных метров.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Из задымленного здания были спасены девять человек и эвакуированы 10. В 6.52 пожар удалось ликвидировать. В квартире, где произошел пожар, не был установлен детектор дыма.

В 19.25 спасатели получили вызов в Вентспилс, где в одноэтажном жилом доме на площади 10 квадратных метров горели бытовые вещи. До прибытия VUGD дом самостоятельно покинул один человек. Он был передан медикам скорой. В 20.34 пожар был ликвидирован.

В 16.22 пожарные спешили в Балдоне, где горела крыша двухэтажного здания на площади 15 квадратных метров. В 19.13 пожар повышенной опасности удалось ликвидировать.

В 14.30 был получен вызов в Вентспилс - жильцы девятиэтажного жилого дома жаловались на запах дыма. Прибыв на указанный адрес, спасатели констатировали, что в квартире на втором этаже горят бытовые вещи и диван на площади 10 квадратных метров. Из здания были эвакуированы 20 человек.

Всего за минувшие сутки VUGD получила 47 вызовов, из них 18 - на пожары.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Простые упражнения для уменьшения стресса
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать

Объявления

Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
36 000€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
110 900€
Staraja Rusas iela, Klīversala, Rīga,
123 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
352 940€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
98 000€
Skanstes iela, Centrs, Rīga,
4 150€
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
128 600€
Gaujas iela, Cēsu nov.,
79 500€
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
118 200€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
159 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
145 614€
Aveņu iela, Babītes nov.,
210 000€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
153 000€
Klusā iela, Tukuma nov.,
63 800€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
86 900€
Aleksandra Čaka iela, Centrs, Rīga,
279 000€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
44 000€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
115 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
124 400€
Liliju iela, Garkalnes nov.,
91 900€
Ernesta Birznieka-Upīša iela, Centrs, Rīga,
153 000€
Lielā iela, Mārupes nov.,
127 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
422 400€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
850€
Elijas iela, Centrs, Rīga,
140 900€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
380 804€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
220 059€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
190 000€
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
70 200€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
900€
Staraja Rusas iela, Klīversala, Rīga,
163 000€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
164 946€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
2 160€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
1 794€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
72 550€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
149 000€
Lielā iela, Mārupes nov.,
89 700€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
117 900€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
97 000€
Zasulauka iela, Āgenskalns, Rīga,
45 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
90 500€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
850€
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
102 200€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
184 300€
Staraja Rusas iela, Āgenskalns, Rīga,
142 000€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
90 000€
Ernesta Birznieka-Upīša iela, Centrs, Rīga,
350 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
142 701€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
125 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
301 130€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
99 000€
Ģedules iela, Iecavas nov.,
99 900€
Skanstes iela, Centrs, Rīga,
6 930€
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
80 200€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
83 000€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
169 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
791 406€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
120 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
137 083€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
1 163 971€
Lielā iela, Mārupes nov.,
87 400€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
92 000€
Lielā iela, Mārupes nov.,
107 000€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
78 000€
Ernesta Birznieka-Upīša iela, Centrs, Rīga,
218 000€
Bērzu iela, Ādažu nov.,
97 000€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
7 688€
Skanstes iela, Centrs, Rīga,
11 900€