Cегодня утром из горящего дома в Риге были спасены девять человек

Во вторник утром в 4.24 Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) получила вызов в Риге - в четырехэтажном жилом доме на втором этаже горела ванная комната и коридор на площади 15 квадратных метров.

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Из задымленного здания были спасены девять человек и эвакуированы 10. В 6.52 пожар удалось ликвидировать. В квартире, где произошел пожар, не был установлен детектор дыма.

В 19.25 спасатели получили вызов в Вентспилс, где в одноэтажном жилом доме на площади 10 квадратных метров горели бытовые вещи. До прибытия VUGD дом самостоятельно покинул один человек. Он был передан медикам скорой. В 20.34 пожар был ликвидирован.

В 16.22 пожарные спешили в Балдоне, где горела крыша двухэтажного здания на площади 15 квадратных метров. В 19.13 пожар повышенной опасности удалось ликвидировать.

В 14.30 был получен вызов в Вентспилс - жильцы девятиэтажного жилого дома жаловались на запах дыма. Прибыв на указанный адрес, спасатели констатировали, что в квартире на втором этаже горят бытовые вещи и диван на площади 10 квадратных метров. Из здания были эвакуированы 20 человек.

Всего за минувшие сутки VUGD получила 47 вызовов, из них 18 - на пожары.