Centrālā laboratorija сообщила об атаке на свой сайт
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

Centrālā laboratorija 17 января сообщила об атаке на свой сайт. Спустя некоторое время атаку удалось предотвратить, и сайт заработал в штатном режиме. Centrālā laboratorija принесла своим клиентам извинения за временное нарушение в работе сайта.

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Centrālā laboratorija сообщает, что утром 17 января ее сайт подвергся хакерской атаке. По информации пресс-службы лаборатории, атака была оперативно предотвращена — утечки данных пользователей не произошло.

В заявлении пресс-службы подчеркивается, что Centrālā laboratorija надежно хранит данные пользователей, строго соблюдая все процедуры безопасности, и сотрудничает с органами безопасности.

Centrālā laboratorija проводит все виды медицинских анализов в Латвии. В настоящее время она способна анализировать до 15 000 образцов SARS-CoV-2 в день.

Centrālā laboratorija берет биологический материал для тестов на Covid-19 в более чем 30 точках по всей Латвии, осуществляет забор при выездах на дом, а также принимает образцы различных других лабораторных анализов в более чем 60 филиалах по всей стране. В лаборатории работает более 450 сотрудников.

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