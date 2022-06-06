Cert.lv: на минувшей кибератаки были направлены как минимум 30 сайтов госучреждений и компаний

За минувшую неделю Cert.lv в сотрудничестве с Латвийским государственным центром радио и телевидения (LVRTC), а также технологическим предприятием Tet успешно отразили DDoS-атаки (отказ в доступе) на как минимум 30 сайтов государственных учреждений и предприятий, сообщила агентству LETA представительница Cert.lv Мадара Крутова.

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В то же время она указала, что ряд учреждений и предприятий, подвергшихся кибератакам, сообщили о полученных электронных письмах с угрозами на русском языке после нападений, отправленных ответвлением российской группировки киберактивистов.

Хотя большая часть кибератак удалось удачно отразить, были и исключительные случаи, влияние которых почувствовала большая часть жителей — одна из наиболее заметных атак была произведена на сайт и приложение Pasažieru vilciens, в результате чего пассажиры не могли покупать билеты онлайн.

Cert.lv напоминает, что DDoS-атаки на время затрудняют доступ к сайту или услуге, но эти нападения не угрожают данным пользователей.

Также Крутова сообщила, что на прошлой неделе замечено повторное распространение вредоносных электронных писем на платформе E-klase. Подобное уже случалось в апреле этого года. Пользователи почты E-klase распространяли сообщения с вредоносными сайтами, через которые возможна загрузка компьютерного вируса, похищающего пароли и отправляющего их дальше другим контактам.

В целом ситуацию в латвийском киберпространстве можно оценить как стабильную и успешно контролируемую. Тем временем, успешных нападений с существенным влиянием в секторе государственной и критической инфраструктуры до сих пор не были констатированы, однако Cert.lv в сотрудничестве с партнерами продолжает следить за тем, что происходит в киберпространстве.