Cert.lv: участились атаки связанных с Россией хакеров на государственные веб-ресурсы

Общий уровень киберугроз сейчас оценивается как высокий, а в последние дни периодически наблюдаются атаки связанных с Россией хакеров на веб-ресурсы государственного значения. Об этом агентству LETA сообщила представительница учреждения по предотвращению инцидентов в сфере безопасности информационных технологий Cert.lv Лига Бесере.

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Бесере отметила, что целью DDoS-атак стали сайты государственных учреждений и предприятий различных секторов, в том числе медицинских, транспортных, телекоммуникационных, финансовых и других, но все они успешно отражены без существенного влияния на работу ресурсов.

Представительница Cert.lv также сообщила, что в последние недели в киберпространстве Латвии была замечена не связанная с войной в Украине активность хакеров по выманиванию финансовых средств пользователей. Для этих целей использовались рекламные услуги Google с имитацией ссылок на сайты известных в Латвии банков.

В результате пострадали несколько человек, которые лишились финансовых средств, введя данные доступа на мошеннических сайтах. В основном в Cert.lv поступали сообщения об имитациях на сайт Luminor Bank, но не исключено, что мошенники используют поддельные сайты и других банков.