Цесис: в квартире жилого дома подгорела еда, в результате задымления пострадал человек
Foto: Pixabay

В пятницу, 23 декабря, в Цесисе пострадал человек в результате того, что подгорела еда, которую он готовил. Об этом агентству LETA сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

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Спасатели отправились на улицу Саулес в Цесисе, где в квартире четырехэтажного жилого дома возникло задымление. На месте происшествия сотрудники VUGD констатировали, что в квартире на третьем этаже на плите подгорела еда.

Задымление было замечено, а плита выключена до прибытия пожарных.

Из квартиры самостоятельно эвакуировался один человек, который пострадал в результате пожара.

За минувшие сутки в VUGD поступило 35 вызовов — 11 были связаны с тушением пожаров, 21 со спасательными работами, а три вызова оказались ложными.

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