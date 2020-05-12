Чаще других разговоры латвийцев по мобильникам прослушивают полиция, VDD и SAB

По данным ежегодного отчета Бюро по защите Сатверсме (SAB), в прошлом году, как и в предыдущие годы, единственным устройством для прослушивания разговоров по мобильным телефонам чаще всего пользовались Государственная полиция, Служба государственной безопасности (VDD) и сам SAB.

В распоряжении SAB имеется единственное официальное устройство, используемое правоохранительными органами и органами государственной безопасности для контроля разговоров по мобильным телефонам.

Данные, полученные в результате прослушки разговоров, передаются следственному органу или органу безопасности, который является инициатором перехвата телефонных разговоров и получил на это санкцию судьи Верховного суда.

В компетенцию Бюро по защите Сатверсме входит законность контроля телефонных разговоров, защита технических параметров и методологии контроля телефонных звонков, а также защита полученной информации от несанкционированного раскрытия до момента ее передачи исполнителю оперативной деятельности.

Контроль за соответствие оперативного прослушивания разговоров законам осуществляет Генеральный прокурор или специально уполномоченные им прокуроры.

В прошлом году оборудование для прослушивания разговоров чаще всего использовалось Государственной полицией — 35% от всех прослушанных разговоров, за ней идет Служба государственной безопасности — 21%, а также Бюро по защите Сатверсме — 11,6% всех разговоров.

Доля телефонных разговоров, прослушанных Службой военной разведки и безопасности, составила 10,8%, Государственной пограничной службой — 7,9%, Управлением таможенно-налоговой полиции — 7,5%, Бюро внутренней безопасности — 3,6% и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. — 2,2%.

Также прослушивание разговоров инициировалось в прошлом году Управлением мест заключения, Военной полицией и Бюро внутренней безопасности Службы госдоходов.

Как указано в отчете SAB, прослушивание телефонных разговоров служит одним из доказательств в уголовном процессе, хотя собирать доказательства можно другими методами. Кроме того, ведомство подчеркивает, что прослушанные разговоры помогают органам национальной безопасности для выполнения функций.