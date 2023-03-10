Человек упал с велосипеда и погиб: полиция ищет свидетелей

Госполиция просит отозваться свидетелей ДТП, в котором погиб велосипедист.
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Во вторник, 7 марта, около 10:21 в Скултской волости Лимбажского края на 42-м километре Таллинского шоссе случилось несчастье. Велосипедист упал с велосипеда и погиб.
Полиция просит отозваться свидетелей ДТП, позвонив по телефону 64 201 350 или 110.
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