Человек упал с велосипеда и погиб: полиция ищет свидетелей
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Госполиция просит отозваться свидетелей ДТП, в котором погиб велосипедист.

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Во вторник, 7 марта, около 10:21 в Скултской волости Лимбажского края на 42-м километре Таллинского шоссе случилось несчастье. Велосипедист упал с велосипеда и погиб.

Полиция просит отозваться свидетелей ДТП, позвонив по телефону 64 201 350 или 110.

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