Через границу не пропустили 14 тонн томатов
Foto: LETA

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Псковской областям запретили ввоз 14 тонн томатов. Нарушение было выявлено на российско-латвийском участке границы.

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По данным пресс-центра Россельхознадзора по Псковской области, овощи следовали из Сенегала в адрес московской оптовой компании. В ходе проверки инспектор установил, что фитосанитарный сертификат страны-экспортера был не полностью оформлен и таким образом, являлся недействительным.

По факту выявленного нарушения возбуждено административное дело.

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