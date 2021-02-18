Через границу не пропустили 18 тонн сербских яблок

В минувшие выходные на российско-латвийском участке

границы,на КПП "Убылинка" сотрудники Росселхознадзора не пропустили 18,2 тонн свежих яблок, следующих из Сербии в адрес петербургского предприятия.

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Как отмечает пресс-центр Россельхознадзора, в ходе фитосанитарного контроля на 24 коробках с яблоками не нашли маркировочных этикеток, содержащих информацию о наименовании продукции и стране ее происхождения.

Представителю владельца груза выдали предписание о возврате продукции на сопредельную территорию. Возбуждено дело об административном правонарушении.