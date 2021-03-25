Через границу не пропустили 20 котов и собак: у одного животного отсутствовал чип

В Псковской области, в МАПП "Бурачки" (российско-латвийская граница) инспекторы Россельхознадзора провели ветеринарный контроль 6 собак и 14 кошек. Животные перемещались автомобильным транспортом из Санкт-Петербурга в Литву, Бельгию, Испанию и Нидерланды.

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По данным пресс-центра Россельхознадзора по Псковской области, у одной из собак отсутствовало средство идентификации — микрочип, что не позволило установить достоверность сведений, указанных в ветеринарном сертификате и гарантировать соблюдение веттребований ЕС.

Вывоз собаки из РФ запрещен, оформлен акт о возврате животного. Машина с остальными питомцами также была возвращена на территорию РФ, т.к. животные были оформлены единой партией.